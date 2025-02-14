Панды из Московского зоопарка получили подарок ко Дню святого Валентина

Видео: телеграм-канал "Зима в Москве"

Панды Диндин и Катюша из Московского зоопарка получили подарок в форме сердца ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале городского проекта "Зима в Москве".

На опубликованных кадрах видно, как животные играют с мягким подарком.

"Диндин и Катюша в восторге от сюрприза. Смотрим и радуемся за пушистиков", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в честь китайского Нового года пандам из столичного зоосада подарили чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик. Полученные презенты понравились животным. Жуи долго доставал угощения из своего подарка, а Катюша обнимала вязаного медведя и играла с ним.

Между тем Московский зоопарк показал, как медведица Маша играет в своем вольере.

В зоосаде рассказали, что медведица очень любит искать лакомства, поэтому специалисты прячут их, заворачивая в бумагу и убирая внутрь игрушек животного.

