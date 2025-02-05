Московский зоопарк показал игры медведицы Маши

Московский зоопарк показал в своем в телеграм-канале , как медведица Маша играет в своем вольере.

В зоосаде рассказали, что медведица очень любит искать лакомства, поэтому специалисты прячут их, заворачивая в бумагу и убирая внутрь игрушек животного.

"Получается вкусно и занимательно", – добавили в зоопарке.

Между тем пандам из Московского зоопарка подарили в честь китайского Нового года чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик. Полученные презенты понравились животным. Жуи долго доставал угощения из своего подарка, а Катюша обнимала вязаного медведя и играла с ним, а позже пыталась разобраться, как работает ее самолетик.

