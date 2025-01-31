Панды из Московского зоопарка получили подарки в честь китайского Нового года

В честь китайского Нового года фанаты из КНР подарили пандам из Московского зоопарка чашу-неваляшку, вязаных мишек и самолетик, говорится в телеграм-канале зоосада.

"Огромная чаша-неваляшка, специально для панд, очень популярная на родине бамбуковых медведей, мишки, которых с особым теплом связала китайская фанатка, мобиль с угощениями и кукурузник для пилотирования самым младшим членом панда-семьи", – говорится в сообщении.

В зоопарке также отметили, что пандам понравились полученные подарки.

"Жуи долго выуживал подвешенные угощения со своего подарка, Диндин и Катюша разбирались, как правильно пользоваться обновой. Катюша обнимала вязаного медведя, купала и играла с ним, а позже пыталась разобраться, как работает ее кукурузник", – поделились в зоопарке.

Между тем в Москве проходит фестиваль в честь китайского Нового года. До 9 февраля все желающие могут посетить порядка 400 мероприятий, в том числе театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии. Полная программа мероприятий фестиваля, а также условия посещения его площадок представлены в интернет-издании "Russpass-журнал".

