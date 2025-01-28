В Москве стартовал фестиваль в честь китайского Нового года

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В Москве начался фестиваль в честь китайского Нового года. В церемонии открытия приняли участие директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Церемония открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве" началась с шествия символов уходящего и наступающего годов – дракона и змеи. Участники стартовали у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре и дошли до Манежной площади, где для гостей организовали шоу барабанщиков.

"Приглашаем всех встретить Новый год в Москве еще раз – уже по восточному календарю <...> В ближайшие две недели нас также ждет насыщенная и интересная программа. Запланировано свыше 400 мероприятий – театрализованные представления, мастер-классы, лекции, кинопоказы и чайные церемонии", – рассказала Сергунина.

В свою очередь, представитель МИД РФ отметила, что в 2024 году фестиваль посетили более 700 тысяч человек. Однако Захарова считает, что в 2025 году рекорд будет побит.

"Мероприятия фестиваля направлены на то, чтобы россияне и китайцы ближе познакомились с обычаями и традициями друг друга. Гостей ждет красочная программа, которая продлится 13 дней", – добавила дипломат.

Кроме того, Чжан Ханьхуэй выразил уверенность в том, что в текущем году фестиваль окажется еще более масштабным. По его словам, событие "обязательно привлечет еще больше китайских туристов, которые разделят радость этого праздника с русскими друзьями".

"Проведение Китаем и Россией традиционных праздников в странах друг друга способствует дальнейшему укреплению взаимопонимания и связей между нами", – подчеркнул китайский посол.

Иммерсивные шоу и чайные церемонии

Главной площадкой фестиваля станет Манежная площадь, где в дни праздника будут проходить различные представления с участием китайских артистов. Там же, в шале, которые стилизовали под пагоды, гости смогут попробовать блюда традиционной кухни Китая – от гонконгских вафель до утки по-пекински.

На Тверской площади посетителей ждет чайная церемония, кулинарные соревнования, а также восточная музыка в современной аранжировке.

На ВДНХ для гостей приготовлены танцевальные мастер-классы на катке и тематические экскурсии, в рамках которых эксперты поделятся сходствами и различиями в праздновании Нового года в России и Китае, а также расскажут о стилях живописи и космических программах двух государств.

Кроме того, в фестивале принимает участие Московский зоопарк, который приглашает москвичей и туристов посмотреть иммерсивные шоу и документальные фильмы о своих подопечных, в том числе о панде Катюше. 1 и 2 февраля для гостей с именем Екатерина и посетителей в костюме панды вход в зоопарк будет бесплатным.

Помимо этого, к празднику присоединятся более 120 столичных ресторанов, где можно будет попробовать аутентичные китайские блюда, приготовленные по традиционным рецептам.

Полная программа мероприятий фестиваля, а также условия посещения его площадок представлены в интернет-издании "Russpass-журнал".

Фестиваль китайского Нового года в Москве продлится до 9 февраля. Событие входит в перекрестную программу мероприятий в рамках Годов культуры России и Китая, проводимых в 2024–2025 годах.

Между тем Москва в преддверии китайского Нового года была украшена. В честь праздника на Манежной и Тверской площадях установлены дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета.

Кроме того, на уличные фонари повесили консоли, изображающие свитки с поздравлениями, а "звездное небо" в Камергерском переулке окрасилось в красный цвет. Также специалисты украсили китайскими фонариками и фигурками панд Московский зоопарк. Также там обновили входную группу: установили лайтбоксы и флаги.