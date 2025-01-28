Столицу украсили в преддверии китайского Нового года

Фото: телеграм-канал " Городское хозяйство Москвы"

Сотрудники комплекса городского хозяйства украсили Москву в преддверии китайского Нового года, сообщает пресс-служба ведомства.

В честь праздника на Манежной и Тверской площадях были установлены дополнительные элементы декора в виде традиционных китайских фонариков красного цвета. Подобные сооружения присутствуют на Кузнецком мосту и Тверском бульваре, отметил заммэра Петр Бирюков.

Кроме того, на уличные фонари повесили консоли, изображающие свитки с поздравлениями, а "звездное небо" в Камергерском переулке окрасилось в красный цвет.

Также специалисты украсили китайскими фонариками и фигурками панд Московский зоопарк. Также там обновили входную группу: установили лайтбоксы и флаги.

Ведомство отметило, что в Москве создан большой ассортимент праздничных элементов, которые позволяют в полной мере украсить город. Конструкции универсальные, поэтому их можно видоизменять и использовать несколько раз.

Между тем в рамках празднования китайского Нового года москвичи и гости города смогут увидеть красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи. Артисты в национальных костюмах будут выступать со зрелищными номерами с 28 января по 9 февраля по выходным.