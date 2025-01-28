Китайский Новый год в рамках "Зимы в Москве" отметят красочными представлениями

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Красочные иммерсивные представления с участием дракона и зеленой змеи организуют в центре Москвы в рамках проекта "Зима в Москве" и празднования китайского Нового года. Артисты в национальных костюмах будут выступать со зрелищными номерами с 28 января по 9 февраля по выходным, сообщает портал мэра и правительства столицы.

В день открытия фестиваля "Китайский Новый год в Москве" 100 артистов во главе с большими фигурами дракона и змеи – главными символами уходящего и наступающего годов – отправятся в 17:00 от Тверского бульвара, после чего пройдут по Тверской площади и Камергерскому переулку, а затем финишируют на Манежной площади.

Артисты выступят в костюмах китайских львов, членов императорской семьи, принцесс, дам с дракончиками и красными фонарями, стражей, мудрецов и старцев и прочих.

Возле памятника К. А. Тимирязеву на Тверском бульваре гости смогут наблюдать хоровод с большим золотым драконом и танец северных львов-хранителей. Около памятника Сергею Есенину будут танцевать дамы с фонарями и южные львы. Здесь также пройдет шоу зеленого дракона в знак уважения к уходящему году.

На Тверской площади участники фестиваля увидят танцы маленьких дракончиков и львов у памятника Юрию Долгорукому. Зрители также смогут поучаствовать в интерактивной программе с китайскими тарелками – цирковые артисты будут вращать их на длинных палочках. В Камергерском переулке гости увидят императорский танец с зонтиками-пионами и соберутся в хоровод с зеленой змеей около Константину Станиславскому и Владимиру Немировичу-Данченко.

На Манежной площади артисты будут выступать под звуки барабанов, гонгов и тарелок в костюмах воинов-драконов. На сцене также появятся придворные дамы, после чего зрители смогут насладиться шоу китайских львов.

Ключевым моментом представления будет ритуал встречи Нового года в виде танца большого дракона и зеленой змеи. Артисты также исполнят попурри из китайских новогодних песен под звуки барабанов в финале мероприятия. Шоу будет неоднократно повторяться в центре Москвы в течение празднования китайского Нового года.

Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" пройдет в Москве уже во второй раз и в его рамках горожане и гости столицы смогут погрузиться в традиции Поднебесной и попробовать блюда азиатской кухни.

Особое внимание организаторы фестиваля уделят популярной у москвичей китайской еде. В городе работает множество ресторанов с тематической кухней, которые присоединились к празднованию Нового года. Так, только в Центральном административном округе (ЦАО) участие в фестивале приняли около 70 кафе, а в общей сложности в Москве их будет более 120.