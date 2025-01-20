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20 января, 08:55

Мэр Москвы

Собянин: сотни ресторанов станут частью фестиваля "Китайский Новый год в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 100 ресторанов присоединятся к фестивалю "Китайский Новый год в Москве", рассказал Сергей Собянин в своем блоге.

В настоящее время столичный общепит вышел на новую ступень популярности, отметил мэр. С 1 декабря 2024 года среднее количество посетителей ресторанов и кафе выросло более чем на 8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Когда как средний чек увеличился почти на 11%, а выручка заведений – на 20%.

По словам градоначальника, на минувших каникулах заведения, предлагавшие специальное праздничное меню, присоединились к городскому проекту "Новогодний Московский завтрак". Гости заказали более 70 тысяч фестивальных сетов.

Собянин добавил, что москвичей и туристов ждут на площадке фестиваля "Московское чаепитие", где они могут попробовать традиционные столичные плюшки и особый новогодний купаж чая. В этом проекте участвует более 100 заведений.

Как отметил мэр, многие рестораны уже объявили о том, что часть прибыли за новогодние праздники отправят через благотворительные фонды на поддержку бойцов СВО.

Помимо этого, в этом году также на 20% выросло число участников конкурса на лучшее зимнее оформление среди заведений общепита. Они подали около двух тысяч заявок, а общее число участников конкурса превышает 5 000 предприятий. Победитель станет известен 28 февраля.

Причем москвичи сами могут оценить декор заведений на специальной странице в "Активном гражданине", где будет после будет создан народный рейтинг самых красиво украшенных заведений столицы. Оценить предприятия можно до 25 января включительно и в сервисе Russpass.

Не только рестораны и кафе решили принять участие в праздничном оформлении Москвы. С наступлением зимы в настоящие иллюстрации новогодних сказок превратились еще витрины магазинов, банков, офисов, аптек, салонов красоты и даже пунктов выдачи заказов маркетплейсов.

Причем главным трендом праздничного дизайна этого года стало сочетание зеленой хвои с красными елочными шарами.

Вместе с тем проголосовав за лучшие фасады домов и витрины в столице, горожане не только выберут победителя, но и получат баллы. Предприниматели же претендуют на денежный приз, который можно будет потратить на компенсацию затрат на оформление или развитие собственного бизнеса.

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