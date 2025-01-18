Собянин отметил участие городского бизнеса в украшении города

С наступлением зимы столичные витрины превращаются в настоящие иллюстрации новогодних сказок. Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, по давно сложившейся традиции городской бизнес принял активное участие в праздничном оформлении Москвы.

Так, дизайнеры превращают тысячи витрин в произведения искусства. Рестораны, кафе, магазины, банки, офисы, аптеки, салоны красоты и даже пункты выдачи заказов маркетплейсов стараются превзойти друг друга. Главным трендом праздничного дизайна этого года стало сочетание зеленой хвои с красными елочными шарами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.