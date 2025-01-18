Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 09:30

Новости

Собянин отметил участие городского бизнеса в украшении города

Собянин отметил участие городского бизнеса в украшении города

Новости часа: Собянин рассказал, как Москва помогает экспортерам выходить на новые рынки

Новости часа: Собянин рассказал о модернизации энергокомплекса Москвы в 2025 году

Новости часа: московские компании укрепляют позиции на мировых рынках

Новости часа: Собянин сообщил о завершении масштабного проекта по электроснабжению МГУ

Новости часа: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Мэр Москвы: в 2024 году провели модернизацию на 21 электроподстанции

Новости часа: Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

С наступлением зимы столичные витрины превращаются в настоящие иллюстрации новогодних сказок. Как отметил в своем личном блоге Сергей Собянин, по давно сложившейся традиции городской бизнес принял активное участие в праздничном оформлении Москвы.

Так, дизайнеры превращают тысячи витрин в произведения искусства. Рестораны, кафе, магазины, банки, офисы, аптеки, салоны красоты и даже пункты выдачи заказов маркетплейсов стараются превзойти друг друга. Главным трендом праздничного дизайна этого года стало сочетание зеленой хвои с красными елочными шарами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоЕгор Бедуля
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика