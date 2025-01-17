Собянин сообщил об открытии нового футбольного манежа в Новогирееве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Новогирееве открылся новый футбольный манеж "РФЛ-Арена" имени космонавта Алексея Леонова, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"В распоряжении любителей футбола 4 поля с искусственной травой размером 38х22 метра, на которых можно играть круглый год. В теплое время боковые стенки манежа будут открываться, чтобы заниматься на свежем воздухе", – рассказал мэр, добавив, что футбольным манежем могут воспользоваться все желающие.

Собянин отметил, что спортивные и физкультурные площадки пользуются большим спросом у жителей столицы, особенно популярны в Москве крытые манежи и спорткомплексы в жилых районах. По его словам, с 2011 года инвесторы построили в городе более 160 спортивных объектов.

Между тем за последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, в том числе районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. Кроме того, за последние пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости.

