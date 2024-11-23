Собянин: 38 объектов спорта построено за счет бюджета Москвы за пять лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За последнее пять лет в рамках Адресной инвестиционной программы в столице построили 38 объектов спорта, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Среди них районные спортивные центры и знаковые для города сооружения, расположенные в 10 округах. К примеру, это Международный центр самбо и центр бокса в "Лужниках", футбольный стадион со стрелковой галереей и инфраструктурой для занятий легкой атлетикой спортивной школы олимпийского резерва "Москвич", а также горнолыжный склон и трамплины спорткомплекса "Воробьевы горы".

Мэр отметил, что за пять лет город передал спортивным учреждениям почти 226 тысяч квадратных метров недвижимости. По его словам, только с начала года спортивные организации получили три новых объекта:

спорткомплекс "Ника";

спортивный комплекс "Раменки";

Дворец спорта "Некрасовка".

Ранее Мосгордума приняла закон "О бюджете города Москвы на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов". Ассигнования на соцподдержку граждан, функционирование и развитие систем образования, здравоохранения, культуры, спорта и другие мероприятия составят половину расходов городского бюджета.

На оказание мер соцподдержки предусмотрено 690 миллиардов рублей, из них на выплату пособий и компенсаций в денежной форме – 374 миллиарда. Еще 316 миллиардов направят на предоставление мер поддержки в натуральной форме.