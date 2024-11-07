Два объекта образования построят на западе Москвы в рамках реализации инвестпроектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Инвесторы планируют построить детский сад и центр дополнительного образования в Западном административном округе столицы. Работы пройдут в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП), рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, для этих целей город предоставил инвесторам и застройщику в аренду около 1,7 гектара земли.

"Детский сад, который смогут посещать 350 воспитанников, появится в Солнцеве, а центр дополнительного образования – в Раменках. Общая площадь объектов составит почти 13 тысяч квадратных метров", – сказал Ефимов.

Как, в свою очередь, добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, детсад площадью 6,2 тысячи квадратных метров возведут на улице Матросова. А на улице Раменки в будущем центре дополнительного образования планируют оказывать комплексную помощь воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, уточнил Гаман.

Кроме того, городу передадут детсад и школу в Коммунарке в рамках договора участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории Москвы. Планируется, что строительство образовательного комплекса закончат до конца второго квартала 2027 года.