Более 10 школ и детских садов построят на территории бывшей промзоны Люблино

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

На территории бывшей промзоны Люблино ведется строительство современных кварталов, которые будут обеспечены социальной инфраструктурой. Там возведут более 10 объектов образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Преобразование данной промзоны ведется в рамках двух проектов планировки, пояснил он. Работы охватывают почти всю ее площадь в 226 гектаров. К настоящему моменту, помимо жилых домов, были построены два детских сада, которые в общей сложности смогут посещать 675 воспитанников, и школа на 1 150 мест.

Вместе с тем продолжается строительство еще двух детсадов, рассчитанных на 575 мест. Их общая площадь составит 10,8 тысячи квадратных метров. Кроме того, город уже заключил договоры участия с инвесторами, по которым планируется возвести пять объектов образования, подчеркнул Ефимов.

По его словам, появление современных социальных объектов положительно повлияет на условия проживания в новых домах, поскольку жители получат рабочие места, образовательные и медицинские учреждения в шаговой доступности.

"Девелоперы строят новые объекты в рамках подписанных с городом договоров участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Так, по одному из договоров участия инвестор возведет и передаст городу учебно-воспитательный комплекс, состоящий из школы на 875 мест и детского сада для 190 воспитанников. Ввод запланирован на 2026 год", – подчеркнул, в свою очередь, министр правительства Москвы, глава департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

За ходом строительных работ на территории бывшей промзоны наблюдают специалисты Мосгосстройнадзора, добавил председатель ведомства Антон Слободчиков. По его словам, комитет выдал разрешения на строительство двух детских садов в 2024 году.

Первый из них, рассчитанный на 350 мест, построят на Люблинской улице. К настоящему моменту специалисты приступили к монолитным работам в уровне 2-го этажа. Вместе с тем на Иловайской улице идут подготовительные работы во втором дошкольном учреждении на 225 воспитанников. Инспекторы ведомства проверяют соответствие качества работ и стройматериалов требованиям проектной документации на каждом этапе строительства.

В 2025 году инвесторы завершат строительство восьми учреждений образования в Коммунарке Новомосковского административного округа. В частности, там построят четыре школы более чем на 4,1 тысячи мест и четыре детских сада почти на 900 малышей.

Самыми крупными объектами станут две школы для 1 150 учащихся на территории жилого комплекса "Саларьево парк", а также детсад на 250 мест в составе ЖК "Скандинавия".

