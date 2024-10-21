Московская школа получила новый учебный корпус и детский сад в деревне Румянцево

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Школа № 2094 получила в оперативное управление учебный и дошкольный корпуса в деревне Румянцево, расположенной в Западном административном округе Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

Учреждение получило более 10,1 тысячи квадратных метров новых площадей, отметил он. Так, в учебном корпусе смогут одновременно учиться 350 детей, а посещать детский сад – 150 воспитанников, приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

По словам Гамана, эти объекты позволят повысить доступность образовательных услуг на территории развивающегося района города, где ведется активное строительство жилых домов. К настоящему моменту рядом с новыми корпусами школы обустроили спортивные площадки и места для отдыха, отметил он.

Новые образовательные объекты находятся по адресу район Солнцево, деревня Румянцево, улица Инженера Балинского, дома 3 и 5. За возведение этих зданий отвечал девелопер, с которым был заключен договор участия. Корпуса располагаются возле пяти новых жилых корпусов и части малоэтажной застройки.

"Учебный и дошкольный корпуса построены в составе жилого комплекса на земельном участке площадью почти 7,3 гектара. В 2022-м здесь было сдано в эксплуатацию пять корпусов на 1 513 квартир", – добавил, в свою очередь, председатель Госстройнадзора Антон Слободчиков.

Он также подчеркнул, что все этапы строительства жилья и социальных объектов контролировали инспекторы комитета государственного строительного надзора столицы.

В ближайшие три года в Москве будут построены 200 зданий школ и детских садов, а также другие объекты социальной инфраструктуры, рассказал ранее Сергей Собянин. Мэр пообещал, что параллельно будет проводиться благоустройство и создание социальной инфраструктуры.