Три образовательных объекта построят по договорам участия на северо-востоке Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Три образовательных объекта продолжают возводить по договорам участия на северо-востоке Москве. Всего по таким соглашениям с инвесторами в этой части города построят 1 475 школ и 200 дошкольных учреждений. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

"Так, в Марьиной Роще идет строительство образовательного объекта на 650 мест. В Останкинском районе возводится детский сад на 200 мест, а также школа, рассчитанная на 825 учеников", – добавил он.

После завершения строительства этих объектов снимется часть нагрузки с других учреждений. Работу над ними планируют закончить в следующем году, а затем объекты передадут городу. Таким образом, программа привлечения инвесторов помогает развивать инфраструктуру.

Новые учреждения размещают в шаговой доступности от жилых комплексов, в том числе построенных в рамках программы реновации.

В свою очередь, глава департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что в новых учреждениях приоритет отдается многофункциональности.

"Например, в школе в Останкине оборудуют инженерный и медицинский лабораторно-исследовательские комплексы и мастерскую акварельной живописи и рисунка", – сообщил он.

Кроме того, по его словам, здесь планируют создать все необходимые условия для детей с ограниченными возможностями.

Ранее Москва заключила с девелопером договор участия о развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Коммунарке. Он предусматривает возведение образовательного комплекса на 675 мест. В его состав войдут детский сад на 225 воспитанников и школа на 450 учащихся.

Комплекс появится по адресу квартал 70, земельный участок № 78/3. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После окончания строительства инвестор передаст его в столичную систему образования.

