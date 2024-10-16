Детский сад на 350 мест построили в районе Внуково

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Детский сад на 350 воспитанников возвели на бульваре Андрея Тарковского в составе ЖК "Рассказово". Информация о новом учреждении появилась на портале мэра и правительства столицы.

Детский сад в 7 километрах от МКАД построили по договору участия и скоро передадут городу. Площадь объекта составляет 6 тысяч метров, уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"При создании общей стилистики жилого комплекса за основу взят классический архитектурный стиль 40–50-х годов XX века. Здание дошкольного учреждения, расположенное на западной границе комплекса, гармонично вписывается в стилистику района", – добавил он.

Трехэтажное здание многоугольной формы оформили чередующимися плоскостями разных цветов с арками и карнизами. Проектом предусмотрено 14 кабинетов для групповых занятий, пищеблок, медблок, залы для музыкальных, физкультурных и других занятий.

Руководитель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков напомнил, что учреждение начали строить два года назад. На разных этапах строительства специалисты 10 раз выезжали на место для оценки качества работ и материалов. В настоящее время уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Ранее Москва заключила с девелопером договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Он предусматривает возведение образовательного комплекса на 675 мест в Коммунарке. В его состав войдут детский сад на 225 воспитанников и школа на 450 учащихся.

Комплекс появится по адресу квартал 70, земельный участок № 78/3. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После окончания строительства инвестор передаст его в столичную систему образования.

