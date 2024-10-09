Детский сад и школа будут построены в Коммунарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва заключила с девелопером договор участия в развитии социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры застраиваемой территории столицы. Договор предусматривает строительство образовательного комплекса на 675 мест в Коммунарке, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр рассказал, что в состав образовательного комплекса войдут детский сад на 225 воспитанников и школа на 450 учащихся. Он появится по адресу квартал 70, земельный участок № 78/3. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году. После окончания строительства инвестор передаст его в столичную систему образования, уточнил Ефимов.

Данный проект реализуется застройщиком в рамках строительства ЖК "1-й Саларьевский". Как отметил глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, общая площадь трехэтажного здания составит 14 тысяч квадратных метров.

Для школьных и дошкольных отделений будут предусмотрены отдельные входы. Помимо групповых ячеек и учебных кабинетов, сделают спортивные помещения, медкабинет и обеденный зал. В физкультурно-спортивной зоне появятся спортивные площадки, беговая дорожка длиной 60 метров и место для прыжков в длину, указал Овчинский.

В начале сентября Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на возведение образовательного комплекса. Председатель комитета Антон Слободчиков сказал, что объект построят на земельном участке площадью 1,5 гектара. Ход работ на всех этапах будет контролировать комитет.

Отделка фасадов визуально разделит здание при помощи разных материалов и цвета, но с сохранением единой цветовой гаммы. Металлические перфорированные панели в простенках объединят витражные системы и оконные блоки в ленточное остекление. А хаотичное расположение окон на главном фасаде придаст зданию архитектурную выразительность.

Помимо этого, на территории комплекса оборудуют физкультурно-спортивную и хозяйственную зону, а также места для отдыха. Возле главного входа в школьное отделение сделают площадку с твердым покрытием для проведения различных мероприятий. На территории детсада организуют групповые игровые и физкультурно-оздоровительные площадки, хозяйственную зону, место для хранения колясок, велосипедов и санок.

Ранее сообщалось, что к началу учебного года в районах Филимонковский и Коммунарка возвели два учебных корпуса для школ. Так, у школы № 1391 в деревне Горчаково появился новый учебный корпус на 725 учебных мест, а у школы № 2070 в поселке Воскресенское – дополнительное здание на 300 учащихся. Они уже приняли первых учеников.