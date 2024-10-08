Новые учебные корпуса для двух школ появились в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два учебных корпуса для общеобразовательных школ построили к началу учебного года в районах Филимонковский и Коммунарка. Они уже приняли первых учеников, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он отметил, что здания возводились в рамках реализации городской адресной инвестиционной программы.

"У школы № 1391 в деревне Горчаково появился новый учебный корпус на 725 учебных мест. Также построили дополнительный учебный корпус на 300 мест для школы № 2070 в поселке Воскресенское", – цитирует Ефимова портал мэра и правительства Москвы.

Так, учреждение в деревне Горчаково получило новое современное пятиэтажное здание, в котором были созданы универсальные и специализированные учебные кабинеты, а также спортивный зал и зал для проведения мероприятий. В школе также появилась медиатека и несколько лабораторно-исследовательских комплексов. В общей сложности площадь застройки превысила 6 тысяч квадратных метров.

В Воскресенском же было возведено трехэтажное здание в современном стиле. Там были открыты 8 универсальных кабинетов, а также созданы специализированные классы, в которых дети смогут заниматься трудом, изобразительным искусством и моделированием, отметил глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

Строительство социальных объектов на всех этапах ведется под контролем комитета государственного строительного надзора Москвы. По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, разрешения на ввод в эксплуатацию двух образовательных учреждений в ТиНАО были выданы в конце августа 2024 года.

При этом общая площадь учебного корпуса, который был возведен в районе Коммунарка, составила 5,2 тысячи квадратных метров, а того, что был построен в Филимонковском районе, – 10,7 тысячи квадратных метров. За время работ на двух этих площадках инспекторы провели 24 проверки.

В общей сложности с начала года в ТиНАО были возведены 20 образовательных объектов. Их строили как за счет городских средств, так и благодаря внебюджетным источникам. В новых учреждениях были созданы комфортные условия для всестороннего развития воспитанников.