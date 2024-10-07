Сергей Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В ТиНАО продолжается активное развитие социальной инфраструктуры, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Он напомнил, что в этом году в районе Краснопахорский уже ввели в эксплуатацию культурный центр, а в Филимонковском открыли школу.



Школы и образовательные комплексы также находятся в процессе строительства в Филимонковском, Внукове, Троицке и Щербинке. В Ватутинках завершается возведение школы на 1,2 тысячи учеников.



В Троицке получили разрешение на ввод в эксплуатацию детского сада. В следующем году планируется достроить два детсада в Щербинке. Также началось строительство детсада в Коммунарке.



Мэр также рассказал о завершении работы в культурно-досуговом центре поселка Шишкин Лес Краснопахорского района и активном строительстве поликлиник в Коммунарке. В ближайшее время город приступит к возведению ледового центра в микрорайоне Солнечный Троицка.

Ранее сообщалось, что до 2033 года в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют возвести несколько новых школ и детских садов. Позже их передадут в городскую систему образования.

Школа площадью 12 тысяч квадратных метров появится на Волоколамском шоссе. Авторский проект ранее получил архитектурную премию Москвы. Отмечается, что в школе создадут атриум, который можно будет использовать в качестве актового зала, а также как лекторий или место для отдыха.

