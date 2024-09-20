Новые объекты образования появятся в столичном районе Покровское-Стрешнево

Фото: портал мэра и правительства Москвы

До 2033 года в столичном районе Покровское-Стрешнево планируют возвести несколько новых школ и детских садов. Позже их передадут в городскую систему образования, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, на территории бывшего Тушинского аэродрома построят два образовательных комплекса, объединяющих школы и детские сады, а также еще два детсада и школу.

"Всего в районе появится 900 мест для дошкольников и 1 825 мест для школьников. Так, в настоящий момент в высокой стадии готовности находится школа на 825 мест, которую планируется достроить к концу 2024 года", – сказал Ефимов.

Кроме того, школа площадью 12 тысяч квадратных метров появится на Волоколамском шоссе. Авторский проект ранее получил архитектурную премию Москвы. Отмечается, что в школе создадут атриум, который можно будет использовать в качестве актового зала, а также как лекторий или место для отдыха.

Как отметил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, с момента работ на площадке инспекторы провели уже девять контрольно-надзорных мероприятий.

"К выездным проверкам привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве для выполнения комплекса исследований используемых материалов и строительных конструкций на соответствие проекту", – пояснил Слободчиков, добавив, что строительная готовность объекта оценивается в 95%.

Кроме того, девелопер уже передал на баланс города детский сад на 300 мест, который принял первых воспитанников в сентябре.

Также на территории района проложат специальный детский маршрут, который свяжет объекты образования и детские площадки, не пересекаясь с проезжей частью.

Ранее сообщалось, что в Южнопортовом районе столицы благоустроят территорию образовательного комплекса. Работы проводятся на Волгоградском проспекте. На территории обустроят зону отдыха с перголой и столами, уложат газон, а также высадят 35 деревьев и около 250 кустарников.