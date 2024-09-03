Сергей Собянин одобрил строительство школы и детского сада в Западном Дегунине

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Западное Дегунино появятся школа и детский сад. Планы строительства учреждений одобрил Сергей Соянин.

"Школа рассчитана на 950 учеников, детский сад – на 350 малышей", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что к работе в учреждениях будут привлечены свыше 170 педагогов, воспитателей и других специалистов.

Здания возведут за счет частных инвестиций в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда, которая за четыре года охватила практически все столичные районы.

Собянин напомнил, что на сегодняшний день благодаря программе уже заключено свыше 130 соглашений с инвесторами на строительство промышленных предприятий, логистических комплексов, учреждений образования, культуры и спорта.

"Все это позволит создать свыше 285 тысяч рабочих мест", – заключил мэр.

Между тем Москва предоставила льготную ставку аренды более чем 120 образовательным учреждениям, которые занимают 154 тысячи квадратных метров столичной недвижимости. Благодаря льготным ставкам частные образовательные организации ежегодно экономят 2,3 миллиарда рублей.

Всего частным организациям высшего, среднего профессионального и дополнительного образования предоставляют три вида льгот. Например, частным школам и детским садам предоставляют ставку в 1,8 тысячи рублей.