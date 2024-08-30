Детский сад на 325 детей открылся в ЖК "Люблинский парк"

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Детский сад, рассчитанный на 325 детей, открылся в ЖК "Люблинский парк" в Люблине. Об этом рассказал руководитель исполкома "Единой России" в Москве Максим Руднев, который следил за ходом строительных работ в рамках партийного проекта "Новая школа".

Жители района с нетерпением ждали открытия детского сада. На торжественное мероприятие, которое состоялось в дошкольном образовательном учреждении, пришли глава управы Люблино Алексей Бирюков, муниципальные депутаты, родители и будущие воспитанники садика.

"Дети читали стихи – был импровизированный концерт, праздничная атмосфера. Жители Люблина переживали, что садик не успеют вовремя открыть, но при общественном контроле специалисты все сделали вовремя. Детский сад очень современный, отделка выполнена в спокойных тонах. Здесь будет приятно проводить время и малышам, и воспитателям", – рассказал Руднев.

Все помещения дошкольного учреждения просторные, на территории – обустроенные игровые зоны и зоны для прогулок. Кроме того, здесь открыли бассейн – там смогут проводить время не только воспитанники детского сада: в свободное время здесь будут заниматься юные жители района Люблино.

Ранее Москва предоставила земельный участок площадью 0,63 гектара для строительства детского сада в Басманном районе. Его возведут на месте дома, расселенного по программе реновации. Площадь нового здания составит около 3,3 тысячи квадратных метров. Учреждение будет вмещать до 200 детей.

