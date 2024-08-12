Собянин и Чернышенко осмотрели новые корпуса МГТУ имени Баумана

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана начнут работу в сентябре текущего года. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе совместного с зампредседателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко осмотра итогов строительства.

"Бауманка – одна из ведущих инженерных школ нашей страны, которая обеспечивает технологическую независимость. По поручению президента мы строим новый кампус Бауманки. Практически основные работы завершены", – отметил мэр Москвы.

Всего специалисты построили 170 тысяч квадратных метров современных зданий, сооружений, лабораторий, аудиторий и общежитий.

Собянин поблагодарил партнеров, которые принимали активное участие в проекте. По его словам, важная задача состоит в получении нового технологического оборудования.

В свою очередь, Чернышенко назвал кампус одним из флагманских среди других.

"Здесь очень высоко поднята планка технологических решений, которые должны обеспечить непрерывный процесс образования, прежде всего для технических специальностей. Мы видим огромный интерес студентов, абитуриентов со всей страны. В этом году более 105 тысяч заявок от студентов, 81 тысяча – именно на бюджетные места", – указал он.

Вместе с тем ректор образовательного учреждения Михаил Гордин выразил благодарность правительствам столицы и России. Как он подчеркнул, новые корпуса стали большим развитием. Уже с 1 сентября в них начнется учебный процесс, уточнил он.

"И дальше будем выполнять его научными работами, новыми курсами для того, чтобы усиливать наши возможности, нашу страну, как для благосостояния наших граждан, так и для обороноспособности", – добавил ректор.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, проект был реализован с 2021 по 2024 год. Специалисты построили и реконструировали 14 зданий МГТУ. Новый научно-исследовательский кластер находится вблизи от исторических зданий университета на реке Яузе.

В этом году были завершены работы на трех объектах, которыми стали центральный кластер общей площадью 51 тысяча квадратных метров, многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум парк" и комплекс общежитий, рассчитанный на 2,3 тысячи студентов.

В 2022–2023 годах специалисты завершили работы на шести объектах научно-исследовательского кластера. Кроме того, заведение формирует 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров по таким направлениям, как космос, энергомашиностроение, машиностроение и материалы, оборонные технологии, транспорт, робототехника, цифровая трансформация и искусственный интеллект, фотоника, квантовые и флюидные технологии, науки о жизни и защита природы.

Между тем площадь Центра компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в "Рудневе" будет расширена более чем в три раза. В 2024 году центр планируется оснастить новейшим учебным оборудованием. Речь идет в том числе о серверах для обучения нейронных сетей, 3D-принтерах, автоматическом установщике чип-компонентов и многом другом.

