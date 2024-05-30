На территории нового кампуса МГТУ имени Баумана продолжается строительство "Квантум-парка"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Многофункциональный технологический и научно-образовательный комплекс "Квантум-парк" на территории нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана готов на 93%, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, в "Квантум-парке" разместят высокоточное и высокочувствительное оборудование для различных лабораторий. В корпусе уже приступили к устройству "плавающих" полов. В одном из семи помещений, где предусмотрена такая конструкция, забетонировали плиту с виброизоляторами и провели работы по ее подъему для испытания потенциальных вибраций.

Всего используют 257 небольших элементов из стали высотой 350 миллиметров каждый. Такой механизм поможет снизить динамическое воздействие от виброактивного оборудования, обеспечить комфортные условия для работы ученых, аспирантов и студентов, а также защитить чувствительную к внешним воздействиям технику, предназначенную для исследований.

Ефимов подчеркнул, что такие механизмы произвели в России специально для "Квантум-парка". Он также добавил, что на объекте полностью завершили устройство кровли и наружных инженерных сетей. На финальном этапе находятся фасадные работы и внутренние инженерные сети. Также подходит к концу чистовая отделка интерьеров.

На прилегающей территории ведется благоустройство. Работы выполнены почти наполовину.

"Квантум-парк" находится возле Центрального кластера МГТУ имени Н. Э. Баумана. Он станет уникальной составляющей "сердца" будущей технологической долины. Когда работы завершатся, в нем появится комплекс комнатных помещений лабораторного назначения, коворкинг для студентов, учебные аудитории и конференц-зал.

Всего в состав научного кампуса входят 14 объектов. 8 из них площадью почти 105 тысяч квадратных метров уже ввели в эксплуатацию. Сейчас строится пять зданий Центрального кластера и "Квантум-парка". Ежедневно здесь трудятся более 1,3 тысячи рабочих.

Ранее сообщалось, что на территории МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли многофункциональный комплекс с корпусами "Стрела" и "Спектр", которые построили рядом с университетским спорткомплексом. Так, в "Спектре" расположены столовая, коворкинг, зоны для общения, центр информации, залы для самостоятельной подготовки и групповых занятий. В "Стреле" находятся центр здоровья, киберспортивный клуб, аудитории и залы для занятий.

