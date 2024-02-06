Общежития класса люкс для МГТУ имени Баумана почти достроены

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительство многофункционального комплекса для студентов МГТУ имени Н. Э. Баумана близится к завершению. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Реализуемый объект – совершенно уникальный формат проживания для будущих ученых. Фактически студенты будут размещаться в объекте класса люкс в центре столицы", – рассказал он.

В двух корпусах "Спектр" и "Стрела" разместятся 620 жилых блоков с кухнями, включая пространства для маломобильных студентов. Площадь каждого блока составит около 40 квадратных метров. Он будет рассчитан на проживание до четырех человек.

Руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов уточнил, что строительная готовность корпуса "Спектр" составляет 99%, объект "Стрела" готов на 75%. В первом уже завершена чистовая отделка, устройство инженерных систем, во втором более чем на 90% выполнили фасадные работы.

Более того, в пределах объектов ведется благоустройство прилегающей территории. Там появится пешеходное пространство с амфитеатром и сценой, а также зоны для тихого отдыха. Вместе с этим для студентов обустроят сквер со скамейками и столами.

В 2023 году проект был отмечен Архитектурной премией Москвы за лучшее архитектурно-градостроительное решение образовательного центра.

До этого Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ имени Баумана. Речь идет об исследовательском центре, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями, а также о многофункциональном библиотечном корпусе.



"Актуальный репортаж": как проходит реконструкция МГТУ имени Баумана