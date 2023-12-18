Фанагорийские казармы МГТУ имени Баумана стали лауреатом конкурса "Московская реставрация"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин объявил лауреатов ежегодного конкурса "Московская реставрация". Фанагорийские казармы МГТУ имени Н. Э. Баумана отметили в номинации "За лучшую организацию ремонтно-реставрационных работ", сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"После внушительного объема кропотливых реставрационных работ Фанагорийским казармам фактически подарена новая жизнь. Благодаря труду реставраторов удалось сохранить и воссоздать сложнейшие детали интерьеров, фасадов и окружающей территории "Дворца технологий", – отметил он.

Здание украсили двуглавыми орлами, фризами, пилястрой, капителями, сделали парадный вход с деревянным тамбуром, белокаменные цоколь, карниз и аттики. Уникальный фриз состоит из архитектурно-лепного декора шириной около метра, орнамент которого отсылает к эпохе греческой мифологии. Здесь можно увидеть пушки, шлемы, щиты, крылатых пегасов и лицо бога войны Марса.

В интерьерах будущего "Дворца технологий" были отреставрированы белокаменные стены и центральная белокаменная лестница с ограждением. МГТУ имени Баумана является одним из старейших технических вузов России. Его корпуса находятся на набережной столичной реки Яузы.

Ранее стало известно, что строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%. Новый объект появится на участке земли площадью 42 тысячи квадратных метров. По соседству с ним располагаются Фанагорийские казармы и строящиеся Центральный кластер и "Квантум-парк".

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