Лаборатория "Экосфера" появится в Центральном кластере МГТУ имени Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Лаборатория "Экосфера" откроется в Центральном кластере МГТУ имени Н. Э. Баумана, суммарная площадь которого с учетом стилобата составит 50,9 тысячи квадратных метров. Об этом рассказал глава Депстроя Москвы Рафик Загрутдинов, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, в Центральном кластере расположатся такие научные пространства, как кластер "Технологии защиты природы", кластер "Цифровое материаловедение", Федеральный испытательный центр, кластер "Цифровой трансформации", "Инновационный хаб", конгресс-центр. Сейчас выполнено более 50% всех работ, добавил он.

Загрутдинов отметил, что лабораторию "Экосфера" откроют на базе кластера "Технологии защиты природы", ее площадь будет свыше 100 "квадратов". Там можно будет применять передовые научные методы, чтобы исследовать и мониторить параметры окружающей среды, сказал глава Депстроя.

Лаборатория представит из себя опытный стенд, имитирующий естественные условия для изучения систем мониторинга параметров окружающей среды, технологий защиты природы и передовых технологий выращивания растений.

"Экосферу" поделят на две зоны. Так, в центральной зоне будет оранжерея, состоящая из полноразмерных деревьев и кустарников. Там установят датчики для измерения параметров воздуха, почвы, воды и освещенности. Они позволят оценивать влияние условий среды обитания на жизнь растений. Дополнительно будет проводиться мониторинг их состояния с помощью лидарной и мультиспектральной технологий анализа, которые вместе с нейросетями позволят идентифицировать болезни и стрессовые состояния растений.

Также, по словам Загрутдинова, в "Экосфере" создадут посвященное "сити-фермерству" пространство. Вдоль стены длиной 25 и высотой 17 метров поставят свыше 400 установок для аквапоники – нового высокотехнологичного способа ведения сельского хозяйства. В этой зоне будет исследоваться приживаемость растений, а также влияние различных факторов окружающей среды на урожайность, резюмировал он.

Ранее Сергей Собянин заявил, что в следующем году закончится строительство современного кампуса МГТУ имени Баумана. Комплекс общежитий практически достроен: одно здание готово на 75%, а второе – на 50%, рассказывал мэр.

Сейчас специалисты занимаются развитием территории вуза.

Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана