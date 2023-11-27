Строительная готовность библиотечного корпуса МГТУ им Баумана составляет 90%

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительные работы в многофункциональном библиотечном корпусе МГТУ имени Н. Э. Баумана выполнены на 90%. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Новый объект появится на участке земли площадью 42 тысячи квадратных метров. По соседству с ним располагаются Фанагорийские казармы и строящиеся Центральный кластер и "Квантум-парк".

Будущий многофункциональный библиотечный корпус является Химической лабораторией Императорского Московского технического училища архитектора Л. Н. Кекушева.

"По завершении работ "Химлаб" станет многофункциональным библиотечным корпусом – учебным пространством с коворкингом, компьютерными классами, потоковыми аудиториями, преподавательскими и другими необходимыми для развития ведущего технического вуза страны классами и помещениями", – сообщил Загрутдинов.

Сейчас в вестибюле главного входа корпуса полностью уложили художественный "ковер" из метлахской плитки площадью более 115 квадратных метров. В рамках историко-архивных и химико-технологических исследований были выполнены зондажи на кирпичных стенах, тщательно раскрыты все окрасочные слои и подобраны цвета в соответствии с первоначальными образцами.

Ранее стало известно, что в Центральном кластере МГТУ имени Н. Э. Баумана откроется лаборатория "Экосфера". Лабораторию "Экосфера" откроют на базе кластера "Технологии защиты природы", ее площадь будет свыше 100 "квадратов". Там можно будет применять передовые научные методы, чтобы исследовать и мониторить параметры окружающей среды.

