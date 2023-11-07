Сергей Собянин рассказал о строительстве нового кампуса МГТУ имени Н. Э. Баумана

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В 2024 году полностью завершится строительство современного кампуса Московского государственного технического университета имени Баумана. Об этом сообщил в своем блоге Сергей Собянин.

Как говорится в опубликованном им видео, на данный момент специалисты занимаются развитием территории вуза, а сейчас готовность комплекса составляет 50%. При этом ввели в эксплуатацию уже более 31 тысячи квадратных метров площади нового комплекса.

Кроме того, до конца 2023 года завершат работы на двух объектах – в исследовательском центре и многофункциональном библиотечном корпусе. Также продолжается строительство центрального кластера.

В ролике уточняется, что комплекс общежитий практически достроен: одно здание готово на 75%, а второе – на 50%.

"Ведем работы в ускоренном режиме", – говорится в видео и добавляется, что новый учебный кампус будет подготовлен для более 31 тысячи студентов и преподавателей одного из старейших инженерных вузов страны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала МГТУ имени Н. Э. Баумана стало одним из самых крупных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Работы завершили еще до окончания строительства новых корпусов вуза.

Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ имени Баумана