Собянин сообщил о завершении благоустройства студенческого квартала МГТУ им. Н. Э. Баумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Комплексное благоустройство улиц и переулков студенческого квартала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н.Э. Баумана стало одним из самых крупных проектов создания качественной городской среды в 2023 году. Работы завершили еще до окончания строительства новых корпусов вуза. Об этом Сергей Собянин написал в своем блоге.

По его информации, специалисты одновременно благоустраивали 14 улиц и общественные пространства. Среди них – Ладожская и Малая Почтовая улицы, Старокирочный, Гарднеровский, Бауманская, 2-я Бауманская, Госпитальный переулки и другие.

Мэр уточнил, что сначала была обновлена дождевая канализация. Для этого проложили почти 300 метров дополнительных труб для системы водостока, установили 67 ливневых колодцев, 24 смотровых, а также более двух тысяч метров лотков для отвода воды с пешеходной зоны в дождеприемные решетки.

Добавляется, что улицы стали удобнее для пешеходов: тротуары в среднем расширили на 1,5–2 метра, уложили асфальт, гранитную плитку, заменили бордюры. Отремонтировали лестницы в Госпитальном и Волховском переулках, на Малой Почтовой улице.

Кроме того, специалисты установили 60 опор контрастного освещения наземных переходов и 160 энергосберегающих фонарей. На остановках появились современные павильоны с информационными табло и зарядными слотами. Воздушные линии убрали под землю.

Градоначальник подчеркнул, что для автомобилистов создали 278 парковочных мест с зарядными станциями для электромобилей. Для велосипедистов готовы новые велопарковки на 63 места.

По мнению Собянина, важным этапом комплексного благоустройства является озеленение. На территории разбили свыше 14 тысяч квадратных метров газона. Поздней осенью планируется высадить около тысячи новых кустарников и деревьев.

Помимо этого, на Ладожской улице создали комфортное общественное пространство. Там установили фонари и лавочки, заменили покрытие пешеходной зоны, разбили газон.

Градоначальник поделился, что благоустройство территорий возле МГТУ имени Баумана позволило создать качественное общественное пространство в одном из живописных уголков старой Москвы.

"Здесь будет хорошо и уютно всем: местным жителям, работникам близлежащих офисов, туристам и, разумеется, студентам и сотрудникам одного из лучших технических вузов России", – заключил он.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". В ходе него обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, а также 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части.

Также специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке Москвы. Основной задачей проекта стало создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха.

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