Благоустройство территории началось рядом с индустриальным парком "Руднево"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства начали благоустраивать территорию рядом с индустриальным парком "Руднево" на востоке Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Основной задачей проекта стало создание новых точек притяжения для жителей близлежащих районов и современной функциональной зоны для комфортного отдыха, уточнил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. По его данным, при разработке проекта учитывались пожелания горожан и сотрудников предприятий, размещенных в "Рудневе".

Отмечается, что работы ведутся на двух участках без развитой инфраструктуры. Один из них находится недалеко от жилой застройки в районе Некрасовка между Северо-Восточной хордой, Сочинской улицей и Проектируемым проездом № 625. Второй расположен между Проектируемым проездом № 287 и Лухмановской улицей, он граничит с промышленными зонами.

Специалисты модернизируют систему освещения, высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники. Также они уберут под землю воздушные линии, что обеспечит безопасную эксплуатацию коммуникаций и улучшит визуальный облик пространств, говорится в сообщении.

Добавляется, что после благоустройства рядом с "Руднево" появятся велодорожки, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха, футбольное поле с искусственным покрытием, прогулочные маршруты и экотропы. Основные работы по благоустройству планируют завершить во втором квартале следующего года.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". В ходе него обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, а также 8,2 тысячи "квадратов" на проезжей части.

Кроме того, специалисты приступили к благоустройству территории возле строящейся станции "Новаторская" будущей Троицкой линии метро. Проектом благоустройства предусмотрены озеленение площадью 25 тысяч квадратных метров, организация пешеходных зон и устройство парковки.

В Москве началось благоустройство территории рядом с индустриальным парком "Руднево"