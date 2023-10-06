Собянин: завершили первый этап благоустройства территории кластера "Ломоносов"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве завершили первый этап благоустройства территории возле кластера "Ломоносов". Об этом в блоге на своем персональном сайте сообщил Сергей Собянин.

"Организовали удобный проезд автотранспорта, создали комфортную пешеходную связь между кластером "Ломоносов", гимназией МГУ и ближайшей станцией метро "Университет", адаптировали пространство для маломобильных граждан", – рассказал мэр.

В ходе реализации первого этапа в зоне благоустройства обновили почти 4,8 тысячи квадратных метров асфальта на тротуарах, а также 8,2 тысячи квадратных метров на проезжей части. Путем установки почти 2,4 километра гранитного бордюрного камня пешеходную часть отделили от проезжей.

На близлежащей к кластеру территории также разместили 30 современных фонарей, 40 уличных торшеров и 14 опор контрастного освещения. Для автовладельцев в рамках благоустройства было создано около 120 парковочных мест, 13 из которых предназначены для маломобильных граждан.

"Дополнительно озеленили территорию – разбили почти 2,6 тысячи квадратных метров газона", – добавил мэр.

Второй этап благоустройства территории планируют реализовать в 2024 году. В зону включат проектируемые проезды № 1190 и 1194. Они станут связующим звеном между площадью, улицей Светланова и Раменским бульваром.

Общая протяженность благоустройства составит около 1,4 километра, площадь – свыше шести гектаров.

Ранее стало известно, что на базе кластера "Ломоносов" создадут центр технологий квантовых коммуникаций. В нем московские специалисты вместе с коллегами из РЖД займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи.



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