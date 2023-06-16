Площадка для тестирования квантовой связи появится на базе кластера "Ломоносов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский инновационный кластер (МИК) и ОАО "Российские железные дороги" подписали соглашение о развитии инфраструктуры для квантовых коммуникаций на базе кластера "Ломоносов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра столицы Наталью Сергунину.

"На базе недавно открытого кластера "Ломоносов" создадут центр технологий квантовых коммуникаций. В нем московские специалисты вместе с коллегами из РЖД займутся разработкой оборудования и подготовкой кадров для проектов в сфере квантовой связи", – отметила она.

При этом в рамках соглашения на базе кластера появится лаборатория для исследования нейрофизиологических возможностей работников на производстве. На ее основе эксперты представят модель управления предприятием, которая позволит повысить эффективность сотрудников.

Квантовые коммуникации – это инновационный способ быстрой передачи информации на большие расстояния.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на прилегающей к кластеру "Ломоносов" территории построят "качественное общественное пространство". Также будет благоустроена территория между гимназией и улицей Светланова (Проектируемый проезд № 1190).

Отдельно сделают автомобильную парковку, а также остановочные павильоны для тех, кто пользуется общественным транспортом, добавил градоначальник.

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