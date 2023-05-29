Собянин рассказал о благоустройстве территории кластера "Ломоносов"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Прилегающую к кластеру "Ломоносов" территорию в Раменках активно благоустраивают, сообщил Сергей Собянин на своем персональном сайте. Речь идет об участке между проспектом Вернадского и улицей Светланова.

Проект был разработан совместно с администрацией Инновационного центра МГУ "Воробьевы горы".

"Планируем создать качественное общественное пространство непосредственно возле флагмана и на участках от проспекта Вернадского до гимназии МГУ (проектируемый проезд № 6453), от гимназии до Раменского бульвара (проектируемый проезд № 1194)", – уточнил градоначальник.

Мэр столицы отметил, что будет также благоустроена территория между гимназией и улицей Светланова (проектируемый проезд № 1190).

По словам Собянина, некоторые работы уже успешно завершены. Так, был обустроен вход в кластер, там создали центральную площадь, сделали скульптурную группу и установили скамейки. Кроме того, рядом есть сквер с обилием зелени.

Теперь будут проложены пешеходные дорожки, которые свяжут кластер с гимназией МГУ и ближайшими станциями метро: "Университет", "Ломоносовский проспект" и "Раменки". Здесь будут продуманы условия и для велосипедистов – для них оборудуют специальные парковки и предусмотрят возможность проката.

Отдельно сделают автомобильную парковку, а также остановочные павильоны для тех, кто пользуется общественным транспортом.

На территории рядом с кластером обновят тротуар на площади более 20 тысяч квадратных метров. На проезжей части уложат свыше 37 тысяч квадратных метров асфальта, нанесут разметку и установят дорожные знаки. Будут проведены работы по озеленению прилегающей территории.

Комфортную пешеходную зону планируют сделать на пересечении улицы Светланова и проектируемого проезда № 1190. Дорога будет вымощена плиткой, здесь поставят лавочки и предусмотрят зеленые насаждения. Что касается освещения, планируется установить 360 энергосберегающих фонарей.

Работы в рамках первого этапа проекта должны быть закончены в августе текущего года. Полностью новое общественное пространство будет готово в 2024 году.

Ранее Собянин рассказал о продолжении благоустройства Южного речного вокзала. Там привели в порядок часть набережной и пространство перед зданием вокзала, очистили швартовою зону от накопившегося ила и углубили дно.

Он добавил, что в рамках благоустройства территории пройдет озеленение и установка дополнительных лавочек. Также проложат более 4 километров кабельной канализации. Туда специалисты уберут воздушные линии электропередачи. Кроме того, оборудуют более 60 метров дополнительной ливневой канализации.

