Собянин рассказал о развитии районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал о развитии столичных районов Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино. В своем личном блоге он отметил, что там было реализовано большое количество проектов.

"Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино – современные, динамично развивающиеся районы на западе Москвы, в которых проживают 260 тысяч москвичей. Для их комфорта и благополучия мы реализовали множество проектов – от крупных до небольших, но не менее важных для жителей конкретных жилых кварталов и микрорайонов", – указал он.

По словам мэра, там построили новые станции метро "Тропарево" Сокольнической линии, "Озерная" Солнцевского радиуса и "Аминьевская" Большой кольцевой линии (БКЛ). Благодаря этому жители районов стали экономить до 45 минут при поездках по городу. В сентябре этого года планируется открыть движение по четвертому маршруту Московских центральных диаметров (МЦД-4), который протянется через Москву с запада на восток и свяжет семь центральных железнодорожных вокзалов. В составе МЦД-4 для горожан откроются станции Матвеевская, "Аминьевская" и "Очаково" БКЛ.

"Многое сделано и в сфере дорожного строительства. Новая вылетная магистраль – проспект Генерала Дорохова – связала МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Сити, улучшив транспортную доступность Очаково-Матвеевского", – указал градоначальник.

Также полезным для автомобилистов стал путепровод через железнодорожные пути Калужского направления будущего МЦД-4. Кроме того, среди важных элементов Собянин выделил Северо-Западную хорду. Благодаря реконструкции развязок на пересечении с Киевским и Боровским шоссе уменьшились заторы на западном и юго-западном участках МКАД.

Мэр добавил, что за последние годы было проведено благоустройство более 80 территорий дворов, школ и знаковых объектов. Так, в порядок привели парк Летчиков-испытателей, оборудовали площадки со скамейками под навесами, установили круговые качели, обновили дорожки и тропинки, реконструировали площадку для выгула собак. Во время благоустройства Ленинского проспекта привели в порядок участок от МКАД до улицы Кравченко.

В рамках программы "Искусство – детям" специалисты отремонтировали Детскую музыкальную школу имени Табакова. Туда закупили более 80 духовых, ударных и других музыкальных инструментов. Комплексный ремонт также провели в Детской музыкальной школе имени Таривердиева.

Мэр рассказал, что в программу реновации включили 67 домов в Очаково-Матвеевском районе. На сегодняшний день заселяются два дома на Большой Очаковской и Веерной улицах. В данных районах планируется возвести более 390 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилье, высокотехнологичные производства, административные здания, офисы, социальные объекты, магазины и кафе.

"Очаково-Матвеевское и Тропарево-Никулино – привлекательные районы, которые с каждым годом становятся еще более удобными для жизни", – резюмировал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что столичные власти продолжают работу по развитию ТиНАО. С 2012 года там построили 126 школ и детских садов. Строительство еще 25 образовательных объектов планируют завершить до конца 2023 года, напомнил он.