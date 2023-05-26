Собянин: в Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

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Столичные власти приняли решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Речь идет о территории площадью 3,47 гектара между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига. По словам мэра, там появится технопарк и торгово-развлекательный комплекс.



"В рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строим современную и нужную инфраструктуру. Сегодня в реализации 30 проектов площадью 406,4 гектара. В планах – возвести больше 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости и в результате создать порядка 93 тысяч рабочих мест", – рассказал Собянин.

Ранее сообщалось, что неэффективно используемый участок в поселении Сосенском в ТиНАО реорганизуют по программе комплексного развития территории. Речь идет о территории площадью 3,13 гектара в районе улицы Эдварда Грига. Оператор реорганизации будет определен в ходе торгов, им сможет стать в том числе владелец участка, подчеркивалось в заявлении.