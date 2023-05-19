Город подписал договор о комплексном развитии участка бывшей промзоны Вагоноремонт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Инвестор реорганизует территорию № 16 бывшей промышленной зоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, город подписал договор о комплексном развитии территории с компанией "Камотес". Речь идет об участке площадью 2,71 гектара.

Ефимов рассказал, что этот проект перешел в стадию реализации и стал 30-м по счету в Москве. В редевелопмент территории вложат порядка девяти миллиардов рублей. Ежегодный бюджетный эффект составит свыше 500 миллионов рублей. Комплексное развитие участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время на территории расположены автосервисы и склады. В течение шести лет инвестору предстоит построить общественно-деловые и производственные объекты.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на участке появится свыше 81 тысячи квадратных метров недвижимости. В частности, здесь построят фармацевтическое производство, технопарк, а также офисы, магазины, кафе и рестораны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий. Благодаря этому инвестор реорганизует участок бывшей промзоны Вагоноремонт.

Мэр добавил, что столичные власти разрабатывают проекты современных кварталов с удобным жильем, социальными объектами, развитой городской средой и новыми местами, где горожане смогут найти работу. В связи с этим, подчеркнул Собянин, программа КРТ выгодна и Москве, и жителям, и представителям бизнеса.