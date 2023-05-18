Собянин рассказал о новом проекте комплексного развития территорий в Восточном Дегунине

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва подписала 30-й договор по программе комплексного развития территорий. Благодаря этому инвестор реорганизует участок бывшей промзоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине, написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"На площади 2,71 гектара появятся технопарк, фармацевтическое производство, офисы и магазины. Сегодня инвесторы реализуют 13 проектов КРТ, городские операторы – 17. Программа охватила уже 27 районов Москвы", – поделился мэр.

Градоначальник добавил, что столичные власти разрабатывают проекты современных кварталов с удобным жильем, социальными объектами, развитой городской средой и новыми местами, где горожане смогут найти работу. В связи с этим, подчеркнул Собянин, программа КРТ выгодна и Москве, и жителям, и представителям бизнеса.

Ранее стало известно, что Москва оформила договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы площадью 15,34 гектара. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, этим займется компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити".