Неэффективно используемый участок реорганизуют в поселении Сосенском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Неэффективно используемый участок в поселении Сосенском в ТиНАО реорганизуют по программе комплексного развития территории. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Речь идет о территории площадью 3,13 гектара в районе улицы Эдварда Грига. Оператор реорганизации будет определен в ходе торгов, им сможет стать в том числе владелец участка.

"Инвестиции в развитие площадки составят 4,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 233 миллиона рублей. Благодаря реализации проекта в ТиНАО появится более 600 новых рабочих мест", – отметил вице-мэр.

В свою очередь глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что в настоящее время на указанной территории находятся склады и автостоянка. Вместо них там возведут общественные и деловые объекты общей площадью 50 тысяч "квадратов", в том числе магазины, рестораны, банки. Саму территорию благоустроят.

Ранее сообщалось, что Москва заключила с инвестором договор о реорганизации территории № 16 бывшей промзоны Вагоноремонт в Восточном Дегунине. Это позволит создать более 1,5 тысячи рабочих мест, бюджетный эффект от реализации проекта составит более 500 миллионов рублей в год.

