Москва заключила договор с инвестором о реорганизации участка промзоны Дегунино-Лихоборы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Столица заключила договор с инвестором о комплексном развитии участка бывшей промзоны Дегунино-Лихоборы площадью 15,34 гектара. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Компания ООО "Специализированный застройщик "Прометейсити" займется реорганизацией участка. На данный момент на территории находятся склады и автосервисы, отметил он.

"Город заключил с инвестором соответствующее соглашение, оно стало 12-м в рамках программы комплексного развития территорий. Компания планирует вложить в редевелопмент площадки около 36 миллиардов рублей и создать там современный микрорайон, где появится более 6,8 тысячи новых рабочих мест", – сказал Ефимов.

Заммэра отметил, что после реализации проекта ежегодный бюджетный эффект для города превысит 2,2 миллиарда рублей.

Как рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, договор с инвестором город заключил на семь лет. За это время на участке будет построено 239 тысяч квадратных метров жилья и 150 тысяч квадратных метров, которые будут отведены под общественно-деловые и социальные объекты.

Также на территории будущего комплекса для жилья появится физкультурно-оздоровительный центр, поликлиника на 320 посещений в смену и образовательный комплекс на 1 150 мест, подчеркнул он.

"Свободную от застройки территорию благоустроят для использования резидентами бизнес-центра и жителями района", – резюмировал Гаман.

Ранее сообщалось, что в Обручевском районе столицы планируют возвести 61,5 тысячи квадратных метров недвижимости в рамках программы комплексного развития территорий. Там появится общественно-деловая застройка, детский сад на 275 мест и школу на 1 000 мест.



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