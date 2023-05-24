Монтаж технологического оборудования начался в новом здании школы в Ватутинках

Фото: пресс-служба Депстроя

В новом здании шкоды в деревне Ватутинки специалисты начали работы по монтажу технологического оборудования. Об этом рассказала пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В строящемся здании школы в деревне Ватутинки в ТиНАО установлено 10 единиц оборудования, в том числе для пищеблока", – отметил руководитель департамента Рафик Загрутдинов.

По его словам, уже завершены работы по устройству кровли и фасада школы. Кроме того, работники начали озеленять территорию и возводить спортивные площадки.

В школе будет присутствовать центральный пятиэтажный блок, корпус переменной этажности и четырехэтажный корпус.

В центральной части будет находиться основная входная группа, начальные, средние и старшие классы. В вестибюле сделают комнату охраны с диспетчерским пунктом, гардеробы, пищеблок и обеденный зал, рассчитанный на 600 мест.

"В коротком четырехэтажном корпусе разместится IT-полигон с возможностью деления трансформируемыми перегородками на зоны: программирования, разработки устройств, обработки материалов, испытания устройств, моделирования", – добавил Загрутдинов.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что две трети школьных зданий восстановят к новому учебному году в Москве. По словам заместителя градоначальника, на 160 пришкольных территориях организуют комплексную реконструкцию.