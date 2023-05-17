Школу с лабораторно-исследовательским комплексом и ИТ-полигоном построят в ЗелАО

Фото: телеграм-канал STROI.MOS.RU

В районе Крюково Зеленоградского административного округа (ЗелАО) построят школу на 550 мест. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В составе жилого комплекса в ЗелАО за счет средств инвестора будет построена школа на 550 мест. В четырехэтажном здании смогут обучаться дети с первого по 11-й классы", – сообщил он.

Для учеников младшей школы построят кабинеты для уроков английского языка, естествознания, а также игровую и другие пространства. Для ребят из средней школы создадут универсальные и специализированные кабинеты.

"В составе учебного заведения также запроектирован ИТ-полигон, в котором дети смогут изучать основы программирования, моделирования, обработки материалов и разработки устройств. Помимо этого, в школе появятся многофункциональный библиотечный центр, кабинеты психолога и логопеда", – добавила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Проектом строительства также предусмотрено создание пространства для проведения учебных и праздничных мероприятий. Его оснастят проектором, камерами, компьютером, громкоговорителями и другими устройствами.

Прилегающую к школе территорию благоустроят: сделают тротуары, установят наружное освещение, обособят участок для выращивания овощных и полевых культур. Помимо этого, на уличной территории появятся спортивные площадки и беговая дорожка.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что московские инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта. В этом году будет введен в эксплуатацию образовательный комплекс в поселении Десеновском, в состав которого войдут школа и детсад.

