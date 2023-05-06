Собянин: столичные инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что столичные инвесторы планируют построить для города 142 образовательных объекта.

"Инвесторы передают городу построенные школы и детсады", – отметил градоначальник в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что заключение договоров с застройщиками началось с 2021 года. Социальные объекты в новых жилых комплексах передаются в собственность столицы.



За это время было заключено 76 договоров на возведение 142 образовательных объектов. Кроме того, открыли две школы на 1 875 мест и шесть детских садов на 1 365 мест.

В 2023 году будет введен в эксплуатацию образовательный комплекс в поселении Десеновское, в состав которого входят школа и детсад, и детский сад в Рязановском.

Собянин также рассказал, что недавно подписали договор о строительстве и передаче городу в 2025 году школы в районе Нагатино-Садовники. За год появятся и новые девелоперы, готовые строить соцобъекты для москвичей.

Ранее Собянин рассказал в столичном районе Южное Медведково в рамках программы "Мой район" для москвичей создают условия для комфортной городской жизни.

Градоначальник отметил, что в рамках программы "Мой район" построили два спортивных центра с ледовым полем и с бассейном, футбольное поле. Привели в порядок дворы, пруды, скверы.



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