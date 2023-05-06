Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин рассказал об обновлении районов Нагорный, Нагатинский Затон и Нагатино-Садовники. Об этом мэр Москвы написал в своем личном блоге.

"Южные районы, расположенные в излучине Москвы-реки. Местожительство 280 тысяч человек. Рядом много воды, музей-заповедник "Коломенское", – отметил мэр.

По словам градоначальника, за последний годы эти районы стали местом осуществления многих крупных проектов, меняющих к лучшему Москвы и приносящих большую пользу жителям.

Собянин рассказал, что на прошлой недели был вновь после реконструкции открыт Южный речной вокзал, который спустя 25 лет стал принимать и отправлять прогулочные суда и речные круизы по городам России – Рязань, Муром, Касимов, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань, Уфа.

Кроме того, в 2023 году Южный речной вокзал станет остановкой регулярного речного маршрута "Автозаводский мост – Печатники". Для пассажиров будут работать современные электросуда, которые в настоящее время проходят испытания.

Собянин подчеркнул, что здание вокзала удобно и вызывает интерес у посетителей. В хорошую погоду здесь можно отдохнуть на смотровой площадке на крыше, с которой открываются живописные виды на Москву-реку, парк развлечений "Остров Мечты" и благоустроенную набережную с отремонтированными причалами.

"Интересно будет посетить и новое пространство Музея Транспорта Москвы, которое открылось на Южном речном вокзале с первой выставкой "Москва-река пассажирская", – рассказал градоначальник.

Он подчеркнул, что перед вокзалом для пешеходах обустроили зону, мощенную плиткой, оборудованную современным освещением, со скамейками и зелеными насаждениям. Кроме того, созданы удобные подъезды.

Собянин рассказал, что в этих районах улучшилась транспортная доступность. Сейчас Нагатинский Затон обеспечен метрополитеном лучше многих других московских районов. Также жители Нагатино-Садовников и Нагорного получили новые возможности для перемещения по городу.

Для этого мы построили два новых кольца метро, отметил мэр. Так, в 2016 году было открыто Московское центральное кольцо. В составе МЦК была введена станция Крымская, которая будет пересадкой на Троицкую ветку метро. Также ввели Верхние Котлы. На этой станции можно сделать пересадку на "Аэроэкспресс" в Домодедово.

Градоначальник отметил, что в 2023 году открыли Большую кольцевую линию. Теперь пассажиров принимают станции "Варшавская", "Каширская", "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон".

Кроме того, в районах были запущены четыре новых маршрута наземного транспорта. Для пассажиров установили больше 120 современных остановочных павильонов.

Собянин добавил, что в настоящее время завершена реконструкция Варшавского шоссе и Каширского шоссе. Также при возведении Южной рокады реконструировали Балаклавский проспект от Севастопольского проспекта до Варшавского шоссе. Кроме того, построили Кожуховский мост, а также пешеходный переход с траволатором от станции метро "Технопарк" через проспект Андропова.

Эти сооружения улучшили транспортную доступность для района Нагатинский Затон. Также они создали удобные маршруты для посетителей парка "Остров Мечты". Скоро появятся пешеходный мост, который свяжет станцию БКЛ "Нагатинский Затон" с улицей Речников.

"Для комфорта и безопасности пешеходов обустроили 100 наземных переходов. Не забыли про велосипедистов – организовано 44 велопарковки и 18 станций велопроката", – добавил мэр.

Собянин рассказал, что за несколько лет в Нагатинской пойме возвели крупнейший городской центр отдыха и развлечений "Остров Мечты", городской променад и концертный зал "Москва". Кроме того, на территории обустроили Ландшафтный парк, где в теплое время года работает летний кинотеатр и зона отдыха у декоративных водоемов.

В северной части Ландшафтного парка открыли яхт-клуб с вейк-парком. Там установлены реверсивные лебедки для катания на вейкборде и трамплины для отработки прыжков и трюков.

Мэр рассказал и о планах развития "Острова Мечты". Там планируется расширить крытый парк развлечений, построить парк экстремальных аттракционов под открытым небом и большой городской бассейн.

Он добавил, что в Нагатинском Затоне, Нагатино-Садовниках и Нагорном было благоустроено более десятка местных парков, скверов и общественных пространств. Например, пешеходная зона на Коломенской набережной, парк имени Ю. М. Лужкова, Сквер ветеранов, сквер на Болотниковской улице, сквер на Симферопольском бульваре, междворовое пространство на Нагатинской набережной, дом 60, корпус 4.

В 2023 году планируется привести в порядок больше 40 дворов и несколько знаковых объектов, в том числе территорию в пойме реки Жужи. Там расчистят заброшенное русло реки, вдоль нее обустроят прогулочный маршрут. Кроме того, появятся спортивные и детские площадки, а также места для тихого отдыха и выгула собак.

"Качественная и доступная социальная инфраструктура – еще один приоритет развития Нагатинского Затона, Нагорного и Нагатино-Садовников", – заметил мэр.

Он рассказал, что на улице Речников возвели и открыли детско-взрослую поликлиника с женской консультацией на 750 посещений в смену. Была проведена комплексная реконструкция в 3 поликлиниках: филиал № 1 детской поликлиники № 129 по адресу улица Ялтинская, дом 1, корпус 2; филиал № 3 детской городской поликлиники № 91 по адресу Коломенская набережная, дом 14, корпус 2; филиал № 3 поликлиники № 2 по адресу улица Ялтинская, дом 10.

В настоящее время такие же работы ведутся в филиале № 1 поликлиники № 67 по адресу улица Высокая, дом 19 и поликлиническом отделении № 1 ГКБ имени С. С.Юдина по адресу улица Академика Миллионщикова, дом 3.

Собянин рассказал, что были построены три детских сада и две школы. Детские сады открыты на Варшавском шоссе, дом 49, корпус 2, проспекте Андропова, дом 35, корпус 1, Корабельной улице, дом 11А. Школа со стадионом открылась на улице Корабельной, дом 13А. В Электролитном проезде, дом 16, корпус 6 ввели в эксплуатацию начальную школу с дошкольным отделением. Кроме того начальная школа строится на проспекте Андропова, владение 9/2.

Благодаря проекту "Искусство – детям" обновили материально-техническую базу системы творческого образования. Настоящее время завершился текущий ремонт в ДМШ имени Э. Г. Гилельса по Черноморскому бульвару, дом 1, корпус 2, и в ДМШ имени К. Караева на Нагатинской набережной, дом 54.

На улице Якорной, дом 5 обновили библиотеку №162. Новыми точками притяжения жителей стали многофункциональные общественные центры "Орбита" на проспекте Андропова, дом 27 и "Ангара" на Чонгарском бульваре, дом 7. Также работает семейный центр "Берегиня" филиал "Нагатинский".

В 2023 году планируется открыть новый центр госуслуг "Мои Документы" в Нагорном по адресу Электролитный проезд, дом 5Б, строение 6. На Нагатинской набережной, дом 34 для жителей старшего поколения откроется Центр московского долголетия района Нагатинский Затон.

Также на юге Москвы появился спорткомплекс "Кант", который особенно популярен зимой. Его посещают ежедневно его от 1 500 до 5 000 любителей спорта. Построен специализированный ФОК для занятий физкультурой и спортом горожан с ограниченными возможностями здоровья на Коломенском проезде, дом 15А.

Собянин рассказал, что преобразился Москворецкий рынок. Здесь открыли новые торговые ряды с деликатесами, и фудкорты с авторской кухней, а также место для семейного шопинга. Кроме того, у жителей востребована и межрегиональная ярмарка в Электролитном проезде, владение 16А.

В 2018 год в Нагатинском Затоне пришла реновация. Новый дом построили по адресу улица Судостроительная, дом 17. В настоящее время граждане в Нагатинском Затоне и Нагорном переселяются еще в 5 новостроек. Всего в этих районах подлежат расселению 129 домов, в которых проживает порядка 29 тысяч человек.

Собянин рассказал, что заброшенные или неэффективно используемые территории подлежат развитию. Например, в Нагорном районе ведется реорганизация бывшей промзоны Варшавское шоссе. Здесь планируется возвести 500 тысяч "квадратов" недвижимости. Кроме того, будет создано более 12 тысяч рабочих мест.

"Нагатинский Затон, Нагатино-Садовники, Нагорный – московские районы с богатой историей, которые динамично развиваются и становятся все более удобными для жизни", – заключил мэр.

Ранее Собянин рассказал в столичном районе Южное Медведково в рамках программы "Мой район" для москвичей создают условия для комфортной городской жизни.

Градоначальник отметил, что в рамках программы "Мой район" построили два спортивных центра с ледовым полем и с бассейном, футбольное поле. Привели в порядок дворы, пруды, скверы.



"Мой район. Обратная связь": завершился капремонт дома в районе Южное Медведково