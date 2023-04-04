Пятый дом по программе реновации передали под заселение в Южном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пятый дом, построенный в рамках программы реновации, передали под заселение в столичном районе Южное Медведково. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Более 400 жителей двух старых домов на Полярной улице (дом 16, корпус 1, и дом 17, корпус 1) уже в конце марта начали рассматривать предложения новых квартир", – рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Дом расположен по адресу улица Молодцова, дом 25, корпус 1. Между тем центр информирования по переселению в новостройку находится в доме 8 в проезде Дежнева.

Отмечается, что новостройка рассчитана на 187 квартир, 119 из которых двухкомнатные, а 34 – однокомнатные. В доме предусмотрена подземная парковка. Во дворе проведено благоустройство, оборудованы детская и спортивная площадки, зоны отдыха.

Как добавил глава департамента городского имущества Максим Гаман, в предыдущие четыре дома переехали 1,2 тысячи горожан из семи старых домов. В общей сложности в Южном Медведкове по программе реновации планируется расселить 10 домов, в которых проживают 2 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что в Даниловском районе по программе реновации к переезду в новостройку в Пересветове переулке приступили свыше 350 человек. Дом расположен недалеко от станций метро и МЦК "Автозаводская" и "Дубровка".



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