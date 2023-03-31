В Марушкинском появится жилой комплекс площадью более 709 тыс "квадратов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В поселении Марушкинское запланировали строительство жилого комплекса с детскими садами и школами. Об сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

Объект возведут недалеко от деревни Большое Свинорье. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, площадь планировки территории составит свыше 66 гектаров. Специалисты хотят построить объекты общественно-жилой застройки.

В пресс-службе добавили, что проект проинвестирует ГК "Самолет". Пятова рассказала, что в общей сложности площадь комплексной жилой застройки составит 709 тысяч 260 квадратных метров.

"Из них жилая часть составит 517 тысяч 730 квадратных метров, нежилая – 191 тысяч 530 квадратных метров нежилая. В рамках застройки появятся детские сады на 650 мест, школы на 1 тысячу 350 учащихся, физкультурно-оздоровительный комплекс, общественный центр площадью 20 тысяч квадратных метров, а также наземные паркинги площадью более 69 тысяч квадратных метров", – пояснила Пятова.

Специалисты также планируют развить там транспортную инфраструктуру и инженерное обеспечение.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в ТиНАО запланировали построить жилой комплекс "Квартал Марьино". Главный городской архитектор Сергей Кузнецов отметил, что фасады зданий создадут из керамического кирпича с мозаичной кладкой.

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