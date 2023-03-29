Дом по реновации появится в районе Выхино-Жулебино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство жилого дома в рамках программы реновации на территории района Выхино-Жулебино, сообщил председатель ведомства Игорь Войстратенко.

По его словам, новостройка появится на Ташкентской улице, земельном участке 29/1. Участок свободен от застройки. При этом сам квартал обжит: в шаговой доступности расположены сразу несколько детских садов, школы и другие объекты социальной инфраструктуры.

В доме разместится 236 квартир площадью 14,3 тысячи квадратных метров. Общая площадь здания составит 24,7 тысячи квадратных метров. Его фасады облицуют керамогранитными плитами в составе сертифицированной навесной системы.

Первый этаж будет нежилым, там разместятся помещения для объектов коммерческой инфраструктуры. В вестибюле появится колясочная и комната для консьержа. Входные группы будут расположены на уровне тротуаров.

На прилегающей территории обустроят проезды, широкие тротуары и двор с детской и спортивной площадками. После завершения строительства там высадят деревья, кустарники и газоны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны возведут новые жилые кварталы. По словам градоначальника, часть квартир получат участники программы реновации. В квартале расположат всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру.

Новости часа: Собянин рассказал, как изменится ТПУ "Косино" после реконструкции

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!