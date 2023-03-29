Четыре жилых корпуса построят по программе реновации в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Свиблове по программе реновации будут построены четыре жилых корпуса переменной этажности, которые соединит одноуровневая подземная парковка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Корпуса будут находится по адресу Кольская улица, владение № 7. Они будут двухсекционными, проектная документация уже согласована.

"Запроектировано 1 086 квартир разной конфигурации: 288 однокомнатных, 617 двухкомнатных, 175 трехкомнатных и шесть четырехкомнатных. Несколько квартир будут адаптированы для проживания маломобильных групп населения", – сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Кроме того, в домах будет предусмотрена современная отделка, которая полностью соответствует стандартам программы реновации. В квартирах специалисты установят розетки, осветительные приборы и выключатели, кухни оборудуют плитами и мойками, а санузлы – сантехникой.

На первых этажах корпусов будут размещены вестибюли и помещения общественного назначения. Помимо этого, здесь будут открыты различные магазины и организации сферы услуг.

Что касается прилегающей территории, то здесь сделают тротуары, проезды, открытые парковки, а также места для отдыха и детские и спортивные площадки. Вдобавок к этому будут установлены архитектурные формы и наружное освещение. Специалисты также высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в районах Черемушки, Ярославском и Обручевском вместо бывшей промзоны появятся новые жилые кварталы. Мэр столицы добавил, что часть квартир получат участники программы реновации.

До этого глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что в 2024 году в районе Люблино введут в эксплуатацию новостройку в рамках программы реновации. Новый дом расположится всего в семи минутах ходьбы от станции "Люблино" Люблинско-Дмитровской линии метро.

Собянин рассказал о новых проектах комплексного развития территорий в трех районах Москвы

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