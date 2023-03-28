С начала программы реновации в Бабушкинском районе полностью расселено 10 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала старта программы реновации в Бабушкинском районе Москвы уже расселили 10 старых домов. Об этом рассказала пресс-служба департамента градостроительной политики столицы со ссылкой на главу ведомства Сергея Левкина.

По его словам, 9 из этих домов демонтировали, на их месте начнут возводить новые здания и инфраструктуру.

"Новые квартиры уже получили порядка 1,3 тысячи жителей района, ранее проживавших в расселенных домах. В пяти новостройках на территории района им предоставлено современное жилье с улучшенной отделкой, соответствующей высоким стандартам программы реновации", – подчеркнул руководитель департамента.

Левкин добавил, что первые дома в данном районе расселили в 2018 году. Две новостройки, которые располагаются на Осташковской и Радужной улицах, ввели в эксплуатацию.

Ранее глава городского департамента строительства Рафик Загрутдинов сообщил, что восемь жилых домов начали строить в Можайском районе Москвы в рамках программы реновации. Жилая площадь возводимых домов составляет 106,2 тысячи квадратных метров.

Он указал, что с момента старта программы в районе Можайском ввели в эксплуатацию четыре жилых дома площадью 40,6 тысячи квадратных метров.

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