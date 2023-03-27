Почти 60 тысяч квартир передали под заселение по программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Почти 60 тысяч квартир передали под заселение в рамках реализации программы реновации в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"С начала реализации программы в Москве строители сдали 241 дом, в котором расположено 58,8 тысячи квартир. Их общая площадь – 3,4 миллиона квадратных метров", – отмечается в материале.

Выяснилось, что на сегодняшний день 220 новых домов передали под заселение, 21 здание готовится к сдаче в эксплуатацию.

На стадиях строительства и проектирования в настоящий момент находятся 404 дома, площадь которых превышает семь миллионов квадратных метров.

С начала 2023 года сдали 13 новостроек, в которых обустроили 4,5 тысячи квартир.

Ранее Сергей Собянин сообщил о планах сноса домов, расселенных по программе реновации в Москве в этом году. Он отметил, что более 100 жилых зданий будут построены на месте снесенных. В новые квартиры заселятся около 80 тысяч человек, добавил мэр столицы.

Он также отметил, что в планах благоустройство порядка двух тысяч гектаров новых парков, скверов и дворов по программе реновации.



Собянин рассказал о планах благоустройства новых парков, скверов и дворов в ходе реновации

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