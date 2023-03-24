Дом по программе реновации введут в 2023 году в Останкинском районе

Фото: пресс-служба департамента строительства города Москвы

На улице Годовикова в столичном районе Останкинский в этом году введут в эксплуатацию дом по программе реновации. Об этом сообщает пресс-служба департамента строительства Москвы.

"В настоящее время полностью завершены монолитные работы. Ведется монтаж остекления и фасадные работы. Строители приступили к черновой отделке", – рассказал глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Дом будет состоять из двух секций, выполненных по индивидуальному проекту с применением в отделке керамогранитных панелей оранжевого, белого и серого цветов. В здании предусмотрят одноуровневую подземную парковку. Дом будет рассчитан на 222 квартиры, в том числе 64 однокомнатные и 108 двухкомнатных. Пять квартир оборудуют для маломобильных граждан.

Первый этаж останется нежилым. На нем разместятся коммерческие организации, например кафе, спортклубы, детские секции или магазины. В вестибюле нежилой части предусмотрят колясочную, комнату консьержа, кладовую для уборочного инвентаря. Здание оборудуют системами охраны входа, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением.

Прилегающую территорию благоустроят. Там оборудуют детскую площадку, а также место для занятий спортом с турниками, брусьями и уличными тренажерами.

Ранее сообщалось, что дом на 121 квартиру возведут по программе реновации на улице Говорова в Москве. Он будет расположен в пяти минутах ходьбы от станции МЦД Сетунь.

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